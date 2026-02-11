Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 11 февраля 2026Экономика

Экс-замминистра обороны России вернули недвижимость в Подмосковье

Экс-замминистра обороны России Иванову вернули участок и дом в Подмосковье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Мосгорсуд вернул экс-замглавы Минобороны России Тимуру Иванову участок и жилой дом в Подмосковье. Об этом стало известно ТАСС.

Речь идет о недвижимости в поселке Раздоры Одинцовского района. Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о передаче имущества бывшего чиновника военного ведомства государству. Отмечается, что заседание суда прошло в закрытом для СМИ режиме.

Иванова обвиняют в получении взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны продлили арест на три месяца, до 23 апреля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Банк России снизил официальный курс рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok