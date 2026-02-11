Экс-замминистра обороны России вернули недвижимость в Подмосковье

Экс-замминистра обороны России Иванову вернули участок и дом в Подмосковье

Мосгорсуд вернул экс-замглавы Минобороны России Тимуру Иванову участок и жилой дом в Подмосковье. Об этом стало известно ТАСС.

Речь идет о недвижимости в поселке Раздоры Одинцовского района. Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о передаче имущества бывшего чиновника военного ведомства государству. Отмечается, что заседание суда прошло в закрытом для СМИ режиме.

Иванова обвиняют в получении взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны продлили арест на три месяца, до 23 апреля 2026 года.