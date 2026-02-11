Элина Сидоренко сравнила российский и зарубежный подходы к регулированию интернета

Профессор Сидоренко: В России предложена альтернатива при ограничениях в сети

Ситуация с замедлением работы Telegram в России стала очередным напоминанием о том, что эпоха абсолютно свободного интернета во всем мире стремительно уходит в прошлое, заявила член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, глава АНО «Белый интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко.

Ранее пользователи заметили проблемы с Telegram: сообщения отправляются с задержками, медиафайлы грузятся медленно, звонки находятся под ограничениями. Роскомнадзор официально подтвердил введение последовательных мер, направленных на соблюдение Telegram российского законодательства, в первую очередь в части борьбы с мошенничеством и защиты пользователей.

«Сегодня практически каждое государство вынуждено искать баланс между удобством онлайн-сервисов и защитой граждан от тех рисков, которые таит в себе небезопасная цифровая среда», — считает Сидоренко.

Она отметила, что за последние годы десятки стран пришли к консенсусу: цифровая среда без правил разрушительна. Речь идет не только о детях, которым запрещают заводить аккаунты, но и о взрослых, чьи данные и коммуникации стали товаром и оружием. Главный тренд 2024-2026 годов — государства больше не верят в саморегуляцию технологических гигантов и вводят жесткие административные и технические рестрикции.

Наиболее показательным примером профессор назвала Австралию. С 10 декабря 2025 года там действует закон, обязывающий соцсети деактивировать аккаунты несовершеннолетних до 16 лет под угрозой штрафа в 33 миллиона долларов.

«Доступ уже отозван у почти пяти миллионов юных пользователей. Премьер-министр Энтони Албаниз называет меру передовой, однако родители столкнулись с тем, что детям просто заблокировали доступ, не предложив взамен ничего», — уточнила она.

По словам Сидоренко, Дания и Финляндия готовят аналогичные запреты для несовершеннолетних до 15 лет. Вторая волна ограничений ударила по взрослым. С 2015 года 53 страны вводили ограничения работы мессенджеров, что составляет четверть всех государств ООН. Так, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заблокирован полностью или по функции звонков в 48 странах, Telegram — в 27 странах, другие мессенджеры — примерно в 20 странах. В ОАЭ и Катаре с 2018 года операторы не имеют права пропускать звонки в WhatsApp и Telegram через VoIP-трафик.

«Ключевое отличие России заключается в том, что политика регулирования интернета строится по другой логике: любые ограничительные меры сопровождаются созданием собственных технологических решений», — подчеркнула Элина Сидоренко.

В качестве примера она привела платформу Max, которая появилась как ответ на запрос безопасности, сохранив совместимость и привычный интерфейс.

По мнению Сидоренко, цифровой суверенитет сегодня является такой же важной частью национальной безопасности, как энергетическая или продовольственная. Зависимость от иностранных платформ означает зависимость от чужих правил, алгоритмов и политических решений.

«Использование мессенджеров, серверы которых находятся в юрисдикции недружественных стран, сопряжено с рисками утечки переписки, внезапной блокировки аккаунта, кражи персональных данных и невозможности эффективно защититься от атак мошенников», — предупредила профессор.

