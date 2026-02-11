Европейцы выбрали центры для обучения ВСУ на украинской территории

Каллас: ЕС выбрал центры для обучения ВСУ на территории Украины

Министры обороны стран Евросоюза (ЕС) уже выбрали два учебных центра на для подготовки европейскими специалистами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинской территории. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует ТАСС.

«Мы обсуждаем подготовку военных на территории Украины. Для этих целей уже подобраны два учебных центра», — сказала глава евродипломатии.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования украинского кризиса.