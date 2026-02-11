В Норвегии призвали создать военную горячую линию с Россией

Главком ВС Норвегии Кристофферсен призвал создать военную горячую линию с РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Норвегии Эйрик Кристофферсен выступил за создание горячей телефонной линии с Россией, чтобы исключить риск военной эскалации. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, между двумя столицами необходимо установить военную горячую линию. «Чтобы иметь канал связи во избежание эскалации, основанной на недопонимании», — подчеркнул он.

Как уточнил военный, Норвегия и Россия сохраняют контакты по поводу поисковых и спасательных операций в Баренцевом море.

Ранее стало известно, что Россия якобы усилит разведку в Норвегии, уделяя все больше внимания арктической территории страны и архипелагу Шпицберген.

