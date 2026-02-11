Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Искательница сокровищ рассказала о самой необычной находке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Пользовательница Reddit с ником Legomatica69, увлекающаяся поиском сокровищ и исторических артефактов в лондонской Темзе, рассказала о наиболее необычной находке. Она сделала ее в одном из мелких притоков большой реки.

«За лето я обнаружила в общей сложности пять медалей времен Второй мировой и англо-бурской войны. Для коллекционеров они представляют значительную ценность. Так вот, на одной из них было имя, и мне удалось найти внучку солдата, получившего эти медали. Сейчас мы договариваемся о встрече, чтобы я могла вернуть медаль семье», — написала автор.

Она уточнила, что несколько лет назад эту женщину ограбили. Вместе с украшениями преступники похитили и медали, однако воры, видимо, посчитали бесполезными и выбросили.

«Еще одна моя любимая находка, пусть это и не старинная реликвия, — миниатюрная и будто бы игрушечная пушка размером с палец, которую можно зарядить и из которой можно выстрелить. Кроме того, я находила кремневые орудия труда, ножи и скребки эпохи неолита. Также у меня есть римская керамика приблизительно I-III веков нашей эры», — добавила женщина.

Ранее другой пользователь Reddit нашел способ передать память о себе следующим поколениям. Работающий сантехником мужчина на протяжении 20 лет оставляет после себя небольшие записки, которые прячет в трубы и за перекрытия.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В России объявлена стоимость нового брутального пикапа

    Названа цена отказа Германии от российской нефти

    Удерживающий школьника в автобусе водитель ответит перед судом в российском городе

    Лавров высказался о целях СВО

    Смартфоны Apple и Samsung получат камеру нового поколения

    Россиянка предостерегла туристов от семи блюд на шведском столе в отелях Египта

    Искательница сокровищ рассказала о самой необычной находке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok