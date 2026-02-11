Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Итальянка раскрыла отношение к ломающим спагетти иностранцам

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: George Dolgikh / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником LasagnaSmith, родившаяся и всю жизнь прожившая в Риме, рассказала об отношении итальянцев к тем, кто ломает спагетти. По ее словам, сама она никогда в жизни этого не делала.

«А зачем мне ломать спагетти? Если я хочу съесть пасту помельче, то просто использую другой вид: пенне, трофье, мецце манике, паккери и так далее. В противном случае я ем спагетти такими, какие они есть, не ломая их, используя старинное искусство наматывания спагетти на вилку», — написала она.

Женщина добавила, что иностранцы, ломающие спагетти до приготовления или разрезающие уже готовый продукт, вызывают у итальянцев улыбку. При это официант в ресторане может даже от всей души посмеяться над туристом, пытающимся «укоротить» свою еду, однако никто в стране не сочтет такое поведение приезжего оскорбительным.

«Если у вас небольшая кастрюля, вы можете опустить спагетти в воду до самого верха. Через несколько минут та часть спагетти, которая находится в воде, размягчится и опустится, позволяя всем спагетти полностью погрузиться», — дала совет итальянка.

Ранее россиянка раскрыла секреты стройной фигуры итальянок, несмотря на популярность пиццы и пасты в стране. По ее словам, у жителей этой страны не пользуются популярностью морсы, компоты и другие сладкие напитки, а кофе итальянцы предпочитают без добавления сиропов. Отсутствует в еде и майонез.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта самая высокооплачиваемая профессия в России

    В Британии предупредили Каллас о последствиях за слова об уступках со стороны России

    Объяснена популярность iPhone 17 Pro

    Стало известно о действующем решении о блокировке Telegram

    В сети обсудили селфи Марго Робби без фотошопа и фильтров

    В Норвегии призвали создать военную горячую линию с Россией

    В России выступили за введение смертной казни для некоторых людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok