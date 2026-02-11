Итальянка раскрыла отношение к ломающим спагетти иностранцам

Пользовательница Reddit с ником LasagnaSmith, родившаяся и всю жизнь прожившая в Риме, рассказала об отношении итальянцев к тем, кто ломает спагетти. По ее словам, сама она никогда в жизни этого не делала.

«А зачем мне ломать спагетти? Если я хочу съесть пасту помельче, то просто использую другой вид: пенне, трофье, мецце манике, паккери и так далее. В противном случае я ем спагетти такими, какие они есть, не ломая их, используя старинное искусство наматывания спагетти на вилку», — написала она.

Женщина добавила, что иностранцы, ломающие спагетти до приготовления или разрезающие уже готовый продукт, вызывают у итальянцев улыбку. При это официант в ресторане может даже от всей души посмеяться над туристом, пытающимся «укоротить» свою еду, однако никто в стране не сочтет такое поведение приезжего оскорбительным.

«Если у вас небольшая кастрюля, вы можете опустить спагетти в воду до самого верха. Через несколько минут та часть спагетти, которая находится в воде, размягчится и опустится, позволяя всем спагетти полностью погрузиться», — дала совет итальянка.

