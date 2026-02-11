Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

14:51, 11 февраля 2026Мир

Каллас попыталась разгадать российскую тактику на переговорах по Украине

Каллас заявила, что тактика РФ на переговорах по Украине — это ультиматумы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Переговорная тактика России на мирном треке по урегулированию украинского конфликта заключается в постоянных угрозах и ультиматумах, заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует в соцсети Х портал Clash Report.

«Она (тактика -- прим. «Ленты.ру») всегда заключается в том, чтобы потребовать что-то — абсолютный максимум — то, чего у вас никогда не было, а затем угрожать, предъявлять ультиматумы, применять силу», — считает евродипломат.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.

