18:18, 11 февраля 2026Ценности

Карди Би похвасталась многомиллионной покупкой на фоне слухов о разрыве с возлюбленным

Рэперша Карди Би купила часы Audemars Piguet за 37 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би похвасталась многомиллионной покупкой на фоне слухов о разрыве с возлюбленным. Видео появилось на странице ювелира Бенни Нисанова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя рэперша предстала перед камерой в облегающем черном мини-платье и ботфортах в тон. При этом она продемонстрировала на камеру часы Audemars Piguet. Стоимость данного изделия из матового белого золота с сапфировым стеклом и радужным безелем, инкрустированным разноцветными драгоценными камнями багетной огранки, на маркетплейсе для покупки и продажи роскошных часов Chrono24 составляет 477 тысяч долларов (примерно 37 миллионов рублей). «Небольшой подарок от самой себя», — заявила знаменитость.

При этом ролик появился на фоне слухов о разрыве звезды с игроком в американский футбол Стефоном Диггсом. В том числе они отписались друг от друга в соцсетях.

В декабре 2025 года Карди Би также похвасталась редкой сумкой за девять миллионов рублей.

