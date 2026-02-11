Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

23:43, 11 февраля 2026Наука и техника

Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

ИКИ РАН: Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Астероид 162882 имеет размер, близкий к километру. Он будет находиться на расстоянии в несколько миллионов километров от нашей планеты. При этом объект не представляет угрозы, он выделяется только размерами. Вероятность столкновения с Землей нулевая, объяснили ученые.

Астероид является самым крупным из всех пролетавших в радиусе 7,5 миллиона километров за последний год.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, что астероид CE2XZW2, который обнаружили 14 января, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей.

