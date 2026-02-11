Лавров: ВСУ будут вытеснены из Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вытеснены из той части Донбасса, которую они все еще занимают. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи», текст которого опубликован на сайте ведомства.

«Раньше Владимир Александрович Зеленский говорил, что не отдаст ни пяди земли, так как не позволяет Конституция. Вчера он заявил, что речь может идти только о линии соприкосновения, имея в виду, что он не хочет уводить своих террористов-вэсэушников с той части Донбасса, на которой они пока еще остаются, и откуда в конечном итоге будут вытеснены», — сказал он.

При этом глава дипведомства напомнил, что ранее украинские власти собирались признать территориальную «развязку», которая позволит остановить конфликт не юридически, а лишь де-факто, продолжая бороться за территории и используя для этого гарантии безопасности от западных союзников.

Кроме того, Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в случае перемирия надеется на размещение ракет стран НАТО на территории страны. По словам главы МИД, Киев рассчитывает на то, что эти вооружения будут доставать до российских городов.