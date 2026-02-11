Лавров указал на двуличный подход к Гренландии и Донбассу

Лавров: Россия продолжит отстаивать право на самоопределение Крыма и Новороссии

Россия продолжит отстаивать право на самоопределение народа Крыма и Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках выступления на «правительственном часе» в Государственной Думе, трансляция доступна на сайте нижней палаты парламента.

Лавров прокомментировал решение Секретариата ООН о приоритете принципа территориальной целостности Украины в вопросе Донбасса и подчеркнул, что организация признает право на самоопределение Гренландии. Глава МИД добавил, что население Крыма, Донбасса, Новороссии реализовало свое право на определение своей судьбы в единстве с Россией.

«Мы с такой извращенной, откровенно предвзятой логикой категорически не согласны и будем отстаивать правду и право во всех контактах с международными партнерами», — заявил дипломат.

29 января Лавров рассказал об обращении в ООН с запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. В ответ 30 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.