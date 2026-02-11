Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
21:48, 11 февраля 2026Россия

Медведев оценил отношение Трампа к некоторым странам словами «просто обалдели»

Медведев: Трамп поделил все страны на друзей и врагов США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил отношение президента США Дональда Трампа к странам мира, отметив, что политик поделил всех на друзей и врагов Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Медведева, глава Белого дома разнес страны по двум колонкам, в первой оказались друзья, с которыми Вашингтон работает и снижает пошлины, а во второй враги.

«Причем сделал это настолько нахраписто, отнеся к врагам, в том числе отдельных участников Североатлантического альянса, что те обалдели просто от этого», — добавил зампред Совбеза.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».

