Медведев оценил отношение Трампа к некоторым странам словами «просто обалдели»

Медведев: Трамп поделил все страны на друзей и врагов США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил отношение президента США Дональда Трампа к странам мира, отметив, что политик поделил всех на друзей и врагов Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Медведева, глава Белого дома разнес страны по двум колонкам, в первой оказались друзья, с которыми Вашингтон работает и снижает пошлины, а во второй враги.

«Причем сделал это настолько нахраписто, отнеся к врагам, в том числе отдельных участников Североатлантического альянса, что те обалдели просто от этого», — добавил зампред Совбеза.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».