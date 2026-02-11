Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
22:17, 11 февраля 2026Россия

Медведев пошутил про свои высказывания

Медведев заявил, что не соблюдает политес, потому что работает не в МИД
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал свои высказывания об отношениях с другими странами, объяснив, почему не всегда соблюдает политес. Его слова приводит ТАСС.

«Да, есть политес, дипломатическая риторика. Вы знаете, я ее далеко не всегда придерживаюсь, я не в Министерстве иностранных дел работаю», — иронично отметил зампред.

Ранее Медведев призвал пересмотреть все отношения России с другими странами. По его словам, «нужно вспомнить все и всех, кто нам мешал». Он также выразил уверенность в том, что рано или поздно в Россию побегут «побегут все, кто проклинает нашу страну, президента, нас с вами».

    Обсудить
