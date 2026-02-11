Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:24, 11 февраля 2026Из жизни

Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за скандала с Эпштейном

Обозреватель Ларкомб: Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с семьей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опасается, что скандал из-за новых документов в деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна может плохо отразиться на ее репутации и бизнесе, поэтому она убеждает мужа держаться подальше от королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mirror.

Королевский обозреватель Дункан Ларкомб полагает, что именно скандал с Эпштейном, в который оказались вовлечены даже дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, заставил Меган принять жесткое решение. По его словам, принц Гарри очень переживает за кузин, которые остались едва ли не единственными родственниками, поддерживавшими с ним отношения после отъезда из Великобритании.

Ларкомб считает, что Маркл скорее всего, запретила мужу общаться с ними. «Я уверен, она говорит ему: "Сиди тихо, не ввязывайся, королевская семья в кризисе — не тащи нас туда"», — сказал эксперт.

Ларкомб подчеркивает, что ранее Маркл акцентировала свою принадлежность к британской монархии, но теперь такая связь стала токсичной. По его мнению, герцогиня Сассекская опасается, что репутационный урон будет нанесен не только ей самой, но и ее бренду As Ever.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Ранее сообщалось, что сотрудникам стримингового сервиса Netflix начали раздавать накопленные запасы товаров бренда As Ever бесплатно. В подсобных помещениях офиса Netflix в Лос-Анджелесе хранится огромное количество нераспроданной продукции бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, включая джем, свечи и вино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Автомобиль Нетаньяху украсили перед встречей с Трампом

    Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

    Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

    Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

    Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

    Туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде

    В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok