Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за скандала с Эпштейном

Обозреватель Ларкомб: Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с семьей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опасается, что скандал из-за новых документов в деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна может плохо отразиться на ее репутации и бизнесе, поэтому она убеждает мужа держаться подальше от королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mirror.

Королевский обозреватель Дункан Ларкомб полагает, что именно скандал с Эпштейном, в который оказались вовлечены даже дочери бывшего принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, заставил Меган принять жесткое решение. По его словам, принц Гарри очень переживает за кузин, которые остались едва ли не единственными родственниками, поддерживавшими с ним отношения после отъезда из Великобритании.

Ларкомб считает, что Маркл скорее всего, запретила мужу общаться с ними. «Я уверен, она говорит ему: "Сиди тихо, не ввязывайся, королевская семья в кризисе — не тащи нас туда"», — сказал эксперт.

Ларкомб подчеркивает, что ранее Маркл акцентировала свою принадлежность к британской монархии, но теперь такая связь стала токсичной. По его мнению, герцогиня Сассекская опасается, что репутационный урон будет нанесен не только ей самой, но и ее бренду As Ever.

Ранее сообщалось, что сотрудникам стримингового сервиса Netflix начали раздавать накопленные запасы товаров бренда As Ever бесплатно. В подсобных помещениях офиса Netflix в Лос-Анджелесе хранится огромное количество нераспроданной продукции бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, включая джем, свечи и вино.