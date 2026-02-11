МИД Китая осудил США

МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики страны

Соединенные Штаты, искажая ядерную политику Китая, стремятся к установлению собственной гегемонии и уходу от ответственности в сфере ядерного разоружения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Позиция США не нова, Вашингтон продолжает искажать и очернять ядерную политику Китая, что, по сути, является политической манипуляцией со стороны США с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от их собственной ответственности за ядерное разоружение», — сказал дипломат.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что именно Вашингтон остается ключевым препятствием на пути к формированию устойчивого международного ядерного порядка и обеспечению глобальной стратегической стабильности.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно обвинил Китай в проведении тайных ядерных испытаний. Одно из таких испытаний, по его словам, прошло 22 июня 2020 года.