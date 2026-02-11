Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
18:18, 11 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали сюрприз после оттепели

Синоптик Макарова: Вслед за оттепелью в Московский регион придет похолодание
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Вслед за оттепелью в Московский регион придет похолодание. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Сильных морозов в настоящее время не прогнозируется — температура опустится до минус 2-7 градусов Цельсия. Похолодание принесет холодный атмосферный фронт, который изменит направление ветра на северо-западное. В течение суток прогнозируется снег.

Такие климатические условия можно назвать умеренно морозной погодой. Сильных, аномальных морозов пока не будет, однако полностью их исключать в этом сезоне пока рано.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что с четверга, 12 февраля, на Москву и область обрушатся мощные снегопады. В субботу, 14 февраля, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов Цельсия. Осадки будут смешанными — пройдет снег с дождем.

