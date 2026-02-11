Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:40, 11 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце рабочей недели

Синоптик Позднякова: В конце рабочей недели на Москву обрушится дождь со снегом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В конце рабочей недели на Москву обрушится дождь с мокрым снегом. О погоде в ближайшие дни рассказала жителям мегаполиса главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В ночь на четверг, 12 февраля, столбики термометров покажут от минус 7 до минус 9 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до минус 2-4 градусов. «В пятницу в Москве минимальная температура составит минус 1-3 градуса, а дневная — от нуля до плюс двух градусов», — добавила синоптик.

При этом с пятницы, 13 февраля, в столице начнутся осадки — дождь будет чередоваться с мокрым снегом.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала, что за оттепелью в Москве последует похолодание. Температура опустится до минус 2-7 градусов Цельсия. Похолодание принесет холодный атмосферный фронт, который изменит направление ветра на северо-западное. В течение суток прогнозируется снег.

