Москвичка завела кошек и попала в психбольницу

Жительница Москвы забила квартиру кошками и мусором и попала в психбольницу

В Москве жительница многоквартирного дома завела у себя 15 кошек и забила квартиру мусором. Видео с захламленным жильем опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

Квартира находится в здании на Кожуховской улице на юго-востоке столицы. Некоторое время назад к хозяйке питомцев подали иск с требованием привести квартиру в порядок, однако она этого не сделала. В результате жилье опечатали, а собственницу отправили в психиатрическую больницу.

На кадрах видно гору разнообразного хлама, которая почти доходит до потолка. Куча состоит в том числе из грязной одежды, елочных веток и наполненных пакетов. Сверху на мусоре лежат кошки. По словам соседей, животные были заперты без еды и воды больше недели.

Раннее житель Красноярска завел в квартире 20 кошек и разозлил соседей неприятным запахом. Недовольные пожаловались на мужчину в администрацию района.