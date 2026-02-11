Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:30, 12 февраля 2026Бывший СССР

На Украине служба доставки списала у пользователей по несколько тысяч гривен чаевых

На Украине служба доставки Glovo списала по несколько тысяч гривен чаевых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francesca Bolla / Globallookpress.com

На Украине служба доставки Glovo списала у пользователей по несколько тысяч гривен чаевых, об этом сообщает «Страна.ua».

«Пользователи соцсетей жалуются, что служба доставки Glovo начала списывать с них тысячи гривен чаевых курьерам без предупреждений и возможности вернуть средства», — говорится в публикации.

Суммы доходят до 11 тысяч гривен (более 19 тысяч рублей по текущему курсу) чаевых, тогда как люди указывали по 50-100 гривен. Служба поддержки либо сообщает, что не может вернуть деньги, либо оформляет частичный возврат.

Ранее в Верховной Раде предложили заставить юношей служить в тылу. Молодые люди от 18 до 22 лет должны проходить на Украине полугодичную или годичную службу в тылу, например на защите критической инфраструктуры, заявил народный депутат Руслан Горбенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Стоматолог обозначил причины потери белизны зубов

    Способность США вынудить Украину провести выборы президента оценили

    Поживший за границей тревел-блогер описал Россию словами «недооцененная роскошь»

    На Украине служба доставки списала у пользователей по несколько тысяч гривен чаевых

    Названы самые опасные доработки автомобиля

    В одном районе впервые за сто лет заметили волка

    Академик назвал среднюю продолжительность жизни в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok