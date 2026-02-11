На Украине служба доставки списала у пользователей по несколько тысяч гривен чаевых

На Украине служба доставки Glovo списала у пользователей по несколько тысяч гривен чаевых, об этом сообщает «Страна.ua».

«Пользователи соцсетей жалуются, что служба доставки Glovo начала списывать с них тысячи гривен чаевых курьерам без предупреждений и возможности вернуть средства», — говорится в публикации.

Суммы доходят до 11 тысяч гривен (более 19 тысяч рублей по текущему курсу) чаевых, тогда как люди указывали по 50-100 гривен. Служба поддержки либо сообщает, что не может вернуть деньги, либо оформляет частичный возврат.

