Мир
19:33, 11 февраля 2026Мир

На Западе обвинили ЕС в подрыве мира на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС подрывает мирные усилия по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Stringer / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) намеренно подрывают мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует ТАСС.

«К сожалению, европейцы постоянно подрывают усилия по установлению мира», — сказал он, отметив, что об этом говорит создание коалиции Киева и Брюсселя по поставкам оружия Украине и ее ускоренному вступлению в ЕС.

«Венгры выступают за мир. Продолжение войны и членство Украины в ЕС полностью противоречит нашим интересам», — подчеркнул венгерский министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новый военный план ЕС и Украины объявлением войны Будапешту.

