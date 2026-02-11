Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

На желание Трампа избавиться от Зеленского указали

Филиппо заявил, что Трамп пытается избавиться от Зеленского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент США Дональд Трамп пытается избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Хочет ли Трамп избавиться от Зеленского, препятствующего миру? Похоже на то!» — написал он.

Так Филиппо отреагировал на сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа поставила Украине условие о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля.

