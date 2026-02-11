Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Назван способ оценить здоровье по состоянию ног

Врач Хан: Незаживающие раны на ногах могут указывать на плохое кровоснабжение
Екатерина Улитина
Фото: Peter Porrini / Shutterstock / Fotodom

Ощущения в ногах могут сигнализировать о серьезных заболеваниях задолго до появления других симптомов, считает врач общей практики Амир Хан. Способ оценить здоровье по состоянию нижних конечностей он назвал Daily Mirror.

В первую очередь врач посоветовал визуально осмотреть ноги. Он уточнил, что незаживающие раны могут указывать на рак или плохое кровоснабжение. Также при слабом поступлении крови к ногам ступни или пальцы могут оставаться постоянно холодными. «Такое происходит, когда мелкие сосуды в ногах работают неправильно и ограничивают кровоток», — пояснил он.

Хан также назвал тревожными симптомами жжение или покалывание в ногах. По его словам, такое происходит при повреждении нервов из-за диабета или дефицита витамина B12. Кроме того, боль в подошве ног может быть связана с подошвенным фасциитом, стрессовым переломом или воспалением сухожилий: «Эти состояния дают острый, колющий болевой синдром, иногда будто камень в обуви», — пояснил Хан.

Ранее преподаватель кафедры лабораторной медицины Каролинского института в Швеции Мария Вестерстол назвала возраст пика физического здоровья. По ее словам, человек достигает наилучшей формы к 35 годам.

