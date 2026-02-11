Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

Эксперт Родионов: Снегопады привели к росту стоимости ремонта машин на 31 %

Мощные снегопады усложнили жизнь многим автомобилистам не только пробками и нечищенными дорогами, но и непредвиденными поломками машин. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие неисправности провоцируют снегопады и морозы, и назвал стоимость устранения поломок.

По данным аналитической службы компании, средний чек за ремонтные работы в Московском регионе за период с 26 января по 9 февраля составил 22 160 рублей, что на 31 процент выше, чем за те же даты годом ранее. При этом средняя стоимость визита в сервис по России за тот же промежуток времени оказалась заметно ниже — 13 787 рублей.

Среди наиболее востребованных услуг в этот же период эксперты выделили проверку состояния ходовой части, замену моторного масла и масляного фильтра, воздушного фильтра двигателя, салонного фильтра, диагностику двигателя и электронных систем управления, считывание кодов ошибок, поиск неисправностей в электрооборудовании, а также замену свечей зажигания и охлаждающей жидкости.

Родионов отметил, что сложные погодные условия создают комплексную нагрузку на автомобиль, обостряя и провоцируя неполадки в разных системах. Глубокий снег и колеи перегружают подвеску, а скрытые под снежным покровом неровности дороги и бордюры могут повредить амортизаторы, шаровые опоры, пыльники и защиту двигателя. На сильном морозе пластиковые и резиновые детали теряют эластичность, становятся хрупкими, поэтому даже наезд даже на небольшой сугроб может привести к повреждениям элементов подвески или кузова.

Кроме того, усугубляются существующие проблемы с компрессией в цилиндрах и системой зажигания. Морозы приводят к загустению технических жидкостей, что увеличивает нагрузку на двигатель, коробку передач, гидроусилитель руля и тормозную систему. Особенно сильно этот эффект проявляется на автомобилях со старым маслом и охлаждающей жидкостью.

Утративший свойства антифриз и изношенные патрубки при низких температурах часто начинают подтекать. Для многих владельцев автомобилей сильные морозы стали причиной впервые за долгое время проверить уровень жидкости в расширительном бачке и обнаружить необходимость ее замены, подчеркнул специалист.

Сильные морозы негативно влияют на состояние электрооборудования и аккумуляторной батареи, поэтому выросло количество обращений из-за ошибок датчиков и некорректной работы электронных блоков управления.

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X70. Белорусская версия китайского автомобиля оказалась почти идеальной машиной — у владельцев практически нет к ней претензий.