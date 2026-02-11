Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:03, 11 февраля 2026Авто

Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

Эксперт Родионов: Снегопады привели к росту стоимости ремонта машин на 31 %
Марина Аверкина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Мощные снегопады усложнили жизнь многим автомобилистам не только пробками и нечищенными дорогами, но и непредвиденными поломками машин. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие неисправности провоцируют снегопады и морозы, и назвал стоимость устранения поломок.

По данным аналитической службы компании, средний чек за ремонтные работы в Московском регионе за период с 26 января по 9 февраля составил 22 160 рублей, что на 31 процент выше, чем за те же даты годом ранее. При этом средняя стоимость визита в сервис по России за тот же промежуток времени оказалась заметно ниже — 13 787 рублей.

Среди наиболее востребованных услуг в этот же период эксперты выделили проверку состояния ходовой части, замену моторного масла и масляного фильтра, воздушного фильтра двигателя, салонного фильтра, диагностику двигателя и электронных систем управления, считывание кодов ошибок, поиск неисправностей в электрооборудовании, а также замену свечей зажигания и охлаждающей жидкости.

Родионов отметил, что сложные погодные условия создают комплексную нагрузку на автомобиль, обостряя и провоцируя неполадки в разных системах. Глубокий снег и колеи перегружают подвеску, а скрытые под снежным покровом неровности дороги и бордюры могут повредить амортизаторы, шаровые опоры, пыльники и защиту двигателя. На сильном морозе пластиковые и резиновые детали теряют эластичность, становятся хрупкими, поэтому даже наезд даже на небольшой сугроб может привести к повреждениям элементов подвески или кузова.

Материалы по теме:
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года:новые правила расчета
27 января 2026

Кроме того, усугубляются существующие проблемы с компрессией в цилиндрах и системой зажигания. Морозы приводят к загустению технических жидкостей, что увеличивает нагрузку на двигатель, коробку передач, гидроусилитель руля и тормозную систему. Особенно сильно этот эффект проявляется на автомобилях со старым маслом и охлаждающей жидкостью.

Утративший свойства антифриз и изношенные патрубки при низких температурах часто начинают подтекать. Для многих владельцев автомобилей сильные морозы стали причиной впервые за долгое время проверить уровень жидкости в расширительном бачке и обнаружить необходимость ее замены, подчеркнул специалист.

Сильные морозы негативно влияют на состояние электрооборудования и аккумуляторной батареи, поэтому выросло количество обращений из-за ошибок датчиков и некорректной работы электронных блоков управления.

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X70. Белорусская версия китайского автомобиля оказалась почти идеальной машиной — у владельцев практически нет к ней претензий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    В Раде рассказали о ненависти к Зеленскому на фоне слухов о выборах

    Россиян призвали не садиться за руль после одного неалкогольного напитка

    Врачи предупредили об эпидемии храпа и раскрыли ее причины

    Африканская страна предложила России золото

    Джиган высказался о подарках Оксане Самойловой от других мужчин

    Глава одной из самых известных российских сект вновь начал проповедовать

    Чемпионка ОИ оценила шансы Гуменника взять медаль Игр фразой «надо, чтобы другие упали»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok