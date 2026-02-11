Названы причины стремительного обрушения продаж китайского Lixiang

Аналитик Целиков: Продажи Lixiang в России просели на 45 процентов

Для китайской марки Lixiang минувший год в России сложился неудачно. По итогам 2025 года объемы реализации упали практически в два раза (на 45 процентов), до 13 105 машин. Продажи января оказались на отметке 643 автомобиля, что на 33 процента уступает показателю годичной давности. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Он напомнил, что активнее всего россияне приобретали машины бренда в 2024 году. С тех пор автомобили заметно прибавили в цене, на фоне чего россияне стали терять интерес к моделям производителя.

«Официальным дистрибьютором марки стала дочерняя структура китайской компании Sinomash Auto. Она консолидировала дилерскую сеть, но очень долго получала ОТТС», — отметил эксперт. Разрешительная документация в итоге была получена, благодаря чему с декабря прошлого года начались официальные отгрузки. К настоящему моменту в рамках действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на территорию страны ввезено около 1500 автомобилей.

Объемы альтернативного ввоза на этом фоне пошли на спад. Если в октябре частными лицами было поставлено 1800 единиц Lixiang, а в ноябре — две тысячи, то в декабре показатель снизился до 1100 машин. По итогам января через «серые» каналы поступило только 172 машины.

За прошедший год средневзвешенная стоимость наиболее востребованной модификации Lixiang L7 увеличилась на 1,5 миллиона рублей, то есть на 20 процентов. «Думаю, что главная причина провала продаж — быстрый рост цен. Во-первых, в этот процесс огромный вклад внес постоянно растущий утильсбор. Во-вторых, официальные машины значительно дороже параллельных», — считает Целиков.

Итогом стала потеря маркой лидерской позиции в российском сегменте подключаемых гибридных силовых установок (PHEV и EREV), подытожил эксперт.

Ранее «Автостат» опубликовал результаты опроса, из которых следует, что большинство россиян не собираются покупать машину в 2026 году. Участники исследования признались, что на приобретение нового автомобиля у них нет средств.