Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 11 февраля 2026Наука и техника

Объяснена популярность iPhone 17 Pro

FT: Новые iPhone стали популярными в Китае из-за дизайна и оранжевого цвета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новые флагманские смартфоны Apple стали популярны в мире благодаря обновленному дизайну. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Осенью 2025 года Apple представила iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые получили новый дизайн задней панели, корпус из алюминия и — в одном из вариантов — оранжевый цвет. Аналитики International Data Corporation (IDC) заявили, что Apple удачно выбрала цветовую гамму устройств — во многом из-за этого они стали популярными на рынке и, в частности, в Китае.

Журналисты издания заметили, что видеоролики с демонстрацией оранжевых iPhone стали вирусными в китайских социальных сетях с момента запуска этих устройств в сентябре. «Звучит просто, но именно очевидные внешние изменения в дизайне, включая появление яркого оранжевого цвета, привлекли тех, кто первыми обновил свои устройства», — заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Авторы FT отметили, что в китайском языке слово «апельсин» звучит похоже на слово «успех». В материале говорится, что многие посты в социальных сетях об iPhone содержат пожелания, обыгрывающие эту лингвистическую связь.

Ранее Apple сообщила о выручке в Китае в размере 26 миллиардов долларов в первом финансовом квартале. Это на 38 процентов больше, чем годом ранее.

В конце января исследователи Counterpoint Research заявили, что американская корпорация Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая. По итогам четвертого квартала 2025 года на долю Apple пришлось 21,8 процента поставок — она уверенно лидирует в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта самая высокооплачиваемая профессия в России

    В Британии предупредили Каллас о последствиях за слова об уступках со стороны России

    Объяснена популярность iPhone 17 Pro

    Стало известно о действующем решении о блокировке Telegram

    В сети обсудили селфи Марго Робби без фотошопа и фильтров

    В Норвегии призвали создать военную горячую линию с Россией

    В России выступили за введение смертной казни для некоторых людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok