Пассажир по ошибке сел не в тот самолет и приземлился в неожиданной стране

Пассажир United Airlines перепутал самолеты в США и по ошибке улетел в Японию

Пассажир United Airlines перепутал самолеты в аэропорту США и приземлился в неожиданной стране. Об этом сообщает Fox News Digital.

По данным источника, мужчина направлялся из Лос-Анджелеса в Манагуа, Никарагуа, с пересадкой в ​​Хьюстоне. В середине полета озадаченный путешественник поинтересовался у бортпроводника, почему путь занимает шесть часов вместо трех, и понял, что по ошибке сел не в тот лайнер.

В итоге мужчина оказался в столице Японии Токио. Ему пришлось провести две ночи в отеле, пока авиакомпания согласовывала маршрут до его первоначального пункта назначения. В качестве извинения ему предложили подарочный сертификат на тысячу долларов (около 77 тысяч рублей).

«Мы связались с аэропортом, чтобы понять, как это произошло. Мы также связались с клиентом, чтобы извиниться за случившееся, и предложили ему компенсацию и ваучеры на перелет, — сказал представитель перевозчика. — Мы всегда советуем клиентам следить за объявлениями у выхода на посадку, чтобы убедиться, что самолет, на который они садятся, летит в пункт назначения».

Пользователь форума Reddit Legitimate-Emu-5305 опубликовал сообщение об инциденте и спровоцировал дискуссию в комментариях. «Я бы с удовольствием побывал в Японии по ошибке», «Не говорю, что это произошло здесь, но в нескольких аэропортах есть два или даже три выхода на посадку, соединенных с одной и той же зоной. После сканирования билета вы можете сесть на любой из самолетов», «Мой детский страх… В этом возрасте я много путешествовал и всегда проверял карту маршрута на экране, чтобы убедиться, что я лечу в правильный пункт назначения», — написали юзеры.

