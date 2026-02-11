Перечислены провоцирующие мигрень продукты

Гастроэнтеролог Чистик: Выдержанные сыры и алкоголь могут вызывать мигрень

Некоторые любимые россиянами продукты могут провоцировать мигрень, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик. Их доктор перечислила в беседе с РИА Новости.

«Некоторые продукты могут провоцировать мигрень из-за содержания веществ вроде тирамина, гистамина, нитритов или глутамата натрия», — объяснила Чистик.

По ее словам, к головным болям могут приводить выдержанные сыры, колбасные изделия, такие как ветчина, бекон и сосиски, а также алкоголь, особенно красное вино, шампанское, виски и пиво.

Мигрень также могут спровоцировать горький и молочный шоколад, цитрусовые фрукты, бананы, авокадо, дрожжевые продукты, соленая, копченая, маринованная или вяленая пища, субпродукты.

Врач добавила, что вызвать головную боль может и большое количество кофеина. При этом Чистик напомнила, что он содержится не только в кофе, но и в чае.

Ранее терапевт Джузеппе Арагона раскрыл причины появления головной боли после занятий спортом. По его словам, мигрени могут возникать из-за обезвоживания и тренировок в условиях духоты, повышенной влажности и жары.