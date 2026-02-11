Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 11 февраля 2026Забота о себе

Перечислены провоцирующие мигрень продукты

Гастроэнтеролог Чистик: Выдержанные сыры и алкоголь могут вызывать мигрень
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik.Diller / Freepik

Некоторые любимые россиянами продукты могут провоцировать мигрень, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик. Их доктор перечислила в беседе с РИА Новости.

«Некоторые продукты могут провоцировать мигрень из-за содержания веществ вроде тирамина, гистамина, нитритов или глутамата натрия», — объяснила Чистик.

По ее словам, к головным болям могут приводить выдержанные сыры, колбасные изделия, такие как ветчина, бекон и сосиски, а также алкоголь, особенно красное вино, шампанское, виски и пиво.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Мигрень также могут спровоцировать горький и молочный шоколад, цитрусовые фрукты, бананы, авокадо, дрожжевые продукты, соленая, копченая, маринованная или вяленая пища, субпродукты.

Врач добавила, что вызвать головную боль может и большое количество кофеина. При этом Чистик напомнила, что он содержится не только в кофе, но и в чае.

Ранее терапевт Джузеппе Арагона раскрыл причины появления головной боли после занятий спортом. По его словам, мигрени могут возникать из-за обезвоживания и тренировок в условиях духоты, повышенной влажности и жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

    Алиев рассказал об агрессивной кибератаке на Азербайджан из «известного источника»

    Ушедший из России автогигант объявил глобальную отзывную кампанию

    Известный стилист назвал россиянам любимое цветовое сочетание в одежде

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Российским бойцам передали плавающие носилки

    Раскрыта судьба бросившего неизлечимо больную дочь россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok