Полиция помешала пассажиру из Южной Кореи улететь в Швейцарию ради эвтаназии

Полиция помешала улететь за границу желавшему сделать там эвтаназию пассажиру из Южной Кореи по просьбе его семьи. Об этом сообщает портал The Korea Times.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 9 февраля, в международном аэропорту Инчхон. Утром правоохранители получили экстренный звонок от родственника мужчины в возрасте около 60 лет, который собирался улететь в Швейцарию, чтобы уйти там из жизни путем эвтаназии.

После этого стражи правопорядка задержали вылет самолета. Они поднялись на борт, вступили с пассажиром в длительную беседу, после чего разрешили ему вернуться к семье. По данным источника, у мужчины был диагностирован легочный фиброз.

Ранее молодая женщина из Нидерландов решилась на эвтаназию, но передумала в последнюю минуту. Она много лет страдала от анорексии и клинической депрессии.

