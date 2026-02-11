Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Полиция помешала улететь за границу желавшему сделать там эвтаназию пассажиру

Полиция помешала пассажиру из Южной Кореи улететь в Швейцарию ради эвтаназии
Алина Черненко

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Полиция помешала улететь за границу желавшему сделать там эвтаназию пассажиру из Южной Кореи по просьбе его семьи. Об этом сообщает портал The Korea Times.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 9 февраля, в международном аэропорту Инчхон. Утром правоохранители получили экстренный звонок от родственника мужчины в возрасте около 60 лет, который собирался улететь в Швейцарию, чтобы уйти там из жизни путем эвтаназии.

После этого стражи правопорядка задержали вылет самолета. Они поднялись на борт, вступили с пассажиром в длительную беседу, после чего разрешили ему вернуться к семье. По данным источника, у мужчины был диагностирован легочный фиброз.

Ранее молодая женщина из Нидерландов решилась на эвтаназию, но передумала в последнюю минуту. Она много лет страдала от анорексии и клинической депрессии.

