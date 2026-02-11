Полиция помешала улететь за границу желавшему сделать там эвтаназию пассажиру из Южной Кореи по просьбе его семьи. Об этом сообщает портал The Korea Times.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 9 февраля, в международном аэропорту Инчхон. Утром правоохранители получили экстренный звонок от родственника мужчины в возрасте около 60 лет, который собирался улететь в Швейцарию, чтобы уйти там из жизни путем эвтаназии.
После этого стражи правопорядка задержали вылет самолета. Они поднялись на борт, вступили с пассажиром в длительную беседу, после чего разрешили ему вернуться к семье. По данным источника, у мужчины был диагностирован легочный фиброз.
Ранее молодая женщина из Нидерландов решилась на эвтаназию, но передумала в последнюю минуту. Она много лет страдала от анорексии и клинической депрессии.