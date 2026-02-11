Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Россия
17:16, 11 февраля 2026Россия

Появились подробности о массированных ударах ВСУ по многоэтажкам в российском городе

Гладков: При массированной атаке ВСУ на Белгород пострадали три человека
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

При массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский округ пострадали три человека. Подробности ударов по многоэтажным домам, коммерческим объектам и автомобилям россиян появились в Telegram-канале главы российского региона Вячеслава Гладкова.

По данным губернатора, в поселке Дубовое Белгородского округа в результате атаки беспилотников на многоквартирный дом один житель получил баротравму. Еще один россиянин пострадал при атаке FPV-дрона на машину, внутри которой он находился. У него диагностированы осколочные ранения головы.

О третьей пострадавшей сообщалось ранее — женщина была ранена в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое.

В результате продолжающейся атаки ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме и коммерческом объекте повреждено остекление. Кроме того, повреждения получили 10 автомобилей.

В Белгородском округе от ударов украинских беспилотников повреждены многоквартирный дом, помещение коммерческого объекта, автобус и по меньшей мере шесть машин.

О том, что Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой ВСУ Гладков сообщил днем в среду, 11 февраля. До этого стало известно, что под ударом оказались шесть многоэтажных домов, три коммерческие организации, один социальный объект, восемь машин и один автобус.

