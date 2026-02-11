Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:00, 11 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказана судьба референдума по территориям на Украине

Асафов: Референдум по вопросу территорий на Украине вряд ли проведут объективно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Действующая администрация Украины вряд ли проведет референдум по территориальному вопросу объективно, но общественное мнение, скорее всего, согласится на уступки, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что вопрос референдума открытый, здесь говорить об определенности рановато, но в целом, я не думаю, что организаторы этого референдума думают получить какие-то открытые и прозрачные результаты. Если будет его проводить действующий офис президента, то ожидать, что мы увидим какие-то репрезентативные данные, отражающие общественное мнение, довольно сложно», — сказал Асафов.

Однако, если ситуация изменится, то общественное мнение на Украине, скорее всего, поддержит окончание конфликта и уступит Донбасс, добавил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что по территориальному вопросу решение должен принимать украинский народ в ходе голосования. По его мнению, голосование может проходить в формате выборов или референдума.

