16:46, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Путин наградил Эрнста орденом

Владимир Путин наградил Константина Эрнста орденом «За доблестный труд»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом. Об этом говорится в указе главы государства.

«[Наградить] Орденом "За доблестный труд" Эрнста Константина Львовича — генерального директора акционерного общества "Первый канал", город Москва», — говорится в документе.

Ранее Эрнст порассуждал о том, сможет ли интернет заменить телевидение. По его словам, эти виды СМИ будут мирно сосуществовать.

До этого гендиректор Первого канала оценил идею депутата Виталия Милонова создать детский «Голубой огонек». Он призвал автора инициативы разработать этот проект и пообещал рассмотреть и оценить его.

Перед этим глава телеканала высказался об уходе телеведущего Андрея Малахова в 2017 году. Эрнст признался, что не жалеет о том, что тот уволился.

