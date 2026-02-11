Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Россия
16:45, 11 февраля 2026Россия

Путин присвоил двум россиянкам звание «Мать-героиня»

Путин присвоил жительницам Московской и Брянской областей звание «Мать-героиня»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил двум россиянкам звания «Мать-героиня». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Данильченко Инна из Московской области и Ипполитова Ольга из Брянской удостоены этого звания за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

В документе также говорится, что президент наградил две семьи из Калининградской и Ивановской области орденом «Родительская слава». Помимо того, еще 16 семей получили медали ордена «Родительская слава».

В 2025 году Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание «Мать-героиня». Награды удостоились жительницы Дагестана и Свердловской области.

