«Радиостанция Судного дня» стала передавать шифровки с небывалой скоростью

Радиостанция УВБ-76 передала два сообщения за четыре минуты

Радиостанция УВБ-76 передала две шифровки за четыре минуты. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первое сообщение вышло в эфир в среду, 11 февраля, в 09:05 по московскому времени. Оно содержало слово «акрокрен». В 09:09 за ним последовало второе, на этот раз со словом «рыболовный».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» регулярно передает наборы букв и цифр, включающие одно или, в очень редких случаях, два или три слова. Обычно они выходят не чаще одного раза в час, поэтому две шифровки за четыре минуты — это небывалая скорость. Почему станция стала передавать их так часто, неизвестно.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.