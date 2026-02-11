Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:01, 11 февраля 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» стала передавать шифровки с небывалой скоростью

Радиостанция УВБ-76 передала два сообщения за четыре минуты
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала две шифровки за четыре минуты. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первое сообщение вышло в эфир в среду, 11 февраля, в 09:05 по московскому времени. Оно содержало слово «акрокрен». В 09:09 за ним последовало второе, на этот раз со словом «рыболовный».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» регулярно передает наборы букв и цифр, включающие одно или, в очень редких случаях, два или три слова. Обычно они выходят не чаще одного раза в час, поэтому две шифровки за четыре минуты — это небывалая скорость. Почему станция стала передавать их так часто, неизвестно.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась новая информация по делу о покушении на генерала Алексеева

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Американская семья хочет взыскать с России и еще двух стран деньги за гибель бойца ВСУ. Граждане США требуют 20 миллионов долларов

    Артемий Лебедев прокомментировал запрет комику Сабурову приезжать в Россию

    Ирина Шейк в расстегнутой рубашке снялась в рекламе

    Россияне рассказали о своих путешествиях мечты на 14 февраля

    Российский R-SAVER-1 получил неограниченную дальность

    Покинувший Россию автогигант заявил о рекордных убытках

    «Радиостанция Судного дня» стала передавать шифровки с небывалой скоростью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok