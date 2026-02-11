Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
21:02, 11 февраля 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» вещала весь день и передала 24 необычных сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала 24 сообщения за день
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Guy J. Sagi / Shutterstock / Fotodom

11 февраля радиостанция УВБ-76 передала 24 сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая «радиостанция Судного дня» регулярно передает наборы букв и цифр, включающие одно или в очень редких случаях два или три слова. Обычно они выходят не чаще одного раза в час и следуют строго определенному формату. Во вторник, 11 февраля, станция нарушила все правила: она вещала весь день с необычной частотой, при этом у многих сообщений были разные позывные, они включали несколько слов и разное количество цифровых последовательностей.

Первая передача вышла в 09:05 по московскому времени. К 10:35 станция передала три сообщения. С 10:43 новые шифровки звучали в эфире каждые пару минут. Затем радиостанция несколько снизила темп, но после 16:20 снова набрала обороты и за 20 минут передала шесть сообщений, содержавших девять слов. Вещание завершилось лишь в 17:13.

Все слова передавались на радиочастоте впервые. Некоторые из них были бессмысленными и труднопроизносимыми, другие представляли собой обычные слова. В частности, УВБ-76 передала слова «СССР», «БЛУД», «РЫБОЛОВНЫЙ» и «ЗАЙМОЗАЕМ». Остается неизвестным, чем объясняется необычная частота и содержание сообщений, выходивших в эфир в течение дня.

НЖТИ 06476 АКРОКРЕН 4413 7933

НЖТИ 27141 РЫБОЛОВНЫЙ 4490 1101

НЖТИ 77310 ХЛЕВОТЮК 0296 7652

НЖТИ 86968 БЛИЦОСИДР 6150 7150

НЖТИ 73364 ВИХЛЯНЬЕ 0980 1382

НЖТИ 20803 БАРАНКА 3591 7261

НЖТИ 48599 ПРИДИРЧИВЫЙ 5367 6264

НЖТИ 15145 УКОСОПАБ 2509 2601

НЖТИ 13827 ПОКЛАДИСТЫЙ 9198 2988 РОСЧЕРК 5659 5925

НЖТИ 30601 СССР 8235 0802

ЦЖАП 61457 ГОЛУБЕЙ 7118 3469

НЖТИ 49250 КОБОЧЕЛН 0295 0697

НЖТИ 03124 АРЫКОЧАЕК 9248 1002

ЦЖАП 14569 КОЛОМЕНКА 8148 5727

НЖТИ 37440 ЛАСКА 6919 2490

НЖТИ 03222 КОМОРИАЛ 9710 1102

НЖТИ 68901 ЗУЕКОКРИЗ 5767 6650

НЖТИ 97524 06987 95841 12884 ПЛЕКСИГЛАС 2555 7094

НЖТИ 26323 ЗАЛПОФИРН 0010 6369 ПОЛЬЗОВАНИЕ 7625 8531

ЦЖАП 80145 ТРУТОШУТ 0100 5125 ПАНКОЗВУК 9142 3013

НЖТИ 62184 45508 АВИАЦИОННЫЙ 4602 3900

НЖТИ 55073 07761 29550 24597 БЛУД 8830 2774

НЖТИ 13873 29692 84569 11480 КАВКАЗ 0104 4657 ПРЫЩАВЫЙ 5881 3993

НЖТИ 51510 ЗАЙМОЗАЕМ 0273 7719

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

