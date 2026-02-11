Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
13:54, 11 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба взявшего миллионы рублей сотрудника престижного российского вуза

В Москве экс-глава УКС РАНХиГС Романов получил 8 лет и 45 млн рублей штрафа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Игорь Романов (справа)

Игорь Романов (справа). Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Никулинский районный суд в Москве приговорил экс-главу управления капитального строительства (УКС) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Игоря Романова к восьми годам лишения свободы за то, что он получил две взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Романов признан виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии со штрафом в размере 45 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил его права занимать должности в госорганах, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на девять лет. Также в доход государства у него конфисковали около 27,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на Кубани раскрыта серая схема главы имущественного управления Александра Сороколета из-за махинаций с землей.

