Силовые структуры
20:31, 11 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто состояние пострадавших при нападении на российский техникум

Жизни раненных во время стрельбы в техникуме Анапы ничего не угрожает
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Жизни библиотекаря и студента, которые были ранены во время стрельбы в техникуме Анапы, ничего не угрожает. Об этом сообщает глава администрации города-курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

По данным Масловой, пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Семье охранника, получившего ранения, несовместимые с жизнью, оказывают необходимую помощь.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло 11 февраля. Молодой человек открыл стрельбу из гладкоствольного оружия. Он был задержан сотрудниками Росгвардии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

