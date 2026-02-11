Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Силовые структуры
15:00, 11 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты данные о жертве стрельбы в российском техникуме

Кондратьев: Охранник погиб в результате стрельбы в анапском техникуме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жертвой стрельбы в индустриальном техникуме в Анапе стал охранник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, мужчина первым принял на себя удар. Он оперативно среагировал на нападение, вызвал сотрудников правоохранительных органов и не дал стрелку зайти в учебное заведение. Кондратьев выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло в среду, 11 февраля. Подросток 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия и ранил нескольких человек. Сейчас на месте работают полицейские и экстренные службы.

Ранее стало известно, что нападавший — 17-летний студент по имени Илья. Он учится в этом заведении на автомеханика на первом курсе.

