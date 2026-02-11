Раскрыты данные о жертве стрельбы в российском техникуме

Кондратьев: Охранник погиб в результате стрельбы в анапском техникуме

Жертвой стрельбы в индустриальном техникуме в Анапе стал охранник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, мужчина первым принял на себя удар. Он оперативно среагировал на нападение, вызвал сотрудников правоохранительных органов и не дал стрелку зайти в учебное заведение. Кондратьев выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Нападение на колледж на улице Промышленной в Анапе произошло в среду, 11 февраля. Подросток 2008 года рождения открыл стрельбу из гладкоствольного оружия и ранил нескольких человек. Сейчас на месте работают полицейские и экстренные службы.

Ранее стало известно, что нападавший — 17-летний студент по имени Илья. Он учится в этом заведении на автомеханика на первом курсе.

