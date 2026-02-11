Раскрыты планы Берлина по посольству в Москве

Der Spiegel: В Германии планируют сменить посла в России Александра Ламбсдорфа

Власти Германии планируют сменить посла в России Александра Ламбсдорфа, который должен возглавить немецкое диппредставительство в Израиле, сообщает газета Der Spiegel.

По информации издания, преемником Ламбсдорфа в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце.

22 января Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он длительное время якобы работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.