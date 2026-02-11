Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 11 февраля 2026Мир

Раскрыты планы Берлина по посольству в Москве

Der Spiegel: В Германии планируют сменить посла в России Александра Ламбсдорфа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Власти Германии планируют сменить посла в России Александра Ламбсдорфа, который должен возглавить немецкое диппредставительство в Израиле, сообщает газета Der Spiegel.

По информации издания, преемником Ламбсдорфа в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце.

22 января Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он длительное время якобы работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыты планы Берлина по посольству в Москве

    В Запорожской области рассказали об атаке дрона ВСУ на похоронную процессию

    Глава Волгоградской области раскрыл подробности об отражении атаки беспилотников

    Россиянам рассказали о безопасном для здоровья количестве блинов

    Учительницу обвинили в сексе с подростком спустя 20 лет

    Популярные орехи назвали помощниками в улучшении качества сна

    Российские туристы рассказали о нехватке топлива для самолетов из Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok