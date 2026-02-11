Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:47, 11 февраля 2026Спорт

«Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

Министр спорта России Дегтярев назвал редким негодяем главу IIHF Тардифа
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев назвал негодяем главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Таким образом он прокомментировал ситуацию с возвращением российских хоккейных сборных на мировые турниры.

Дегтярев назвал IIHF самой сложной федерацией. «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция», — добавил министр спорта.

По его словам, Тардиф сознательно не выносит на голосование вопрос о восстановлении российских команд. Однако Дегтярев уверен, что сборная России вернется на мировые турниры через год. «По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах», — пообещал министр.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Медальный зачет Олимпиады-2026: турнирная таблица
Медальный зачет Олимпиады-2026:турнирная таблица
Сегодня

Дегтярев рассказал, что в настоящее время выстраивается стратегия, включающая в себя судебные разбирательства и активное давление на IIHF с целью добиться справедливого решения.

Фото: David W Cerny / Reuters

IIHF продлила отстранение российских хоккеистов

22 января Тардиф высказался о продлении отстранения российских хоккеистов. По его словам, сборная России вернется, когда конфликт будет завершен.

«Сборная России вернется, когда конфликт будет завершен, а многие вещи решены. Когда придет время, мы вернем россиян. Мы все еще поддерживаем контакт», — заявил Тардиф. Он добавил, что все будут счастливы, когда команды России и Белоруссии вернутся на международную арену.

Люк Тардиф

Люк Тардиф. Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тем не менее решение IIHF вызвало критику со стороны спортсменов и организаций. Так, почетный президент IIHF Рене Фазель заявил, что «играть без России — все равно что есть суп без соли». «Я очень сожалею, что россияне не могут принять участие в Олимпийских играх-2026 по политическим причинам. Если не играют представители шести лучших стран, это все равно что есть суп без соли, чего-то не хватает», — заявил он.

Фазель назвал решение отстранить сборную России от участия в турнирах политизированным и противоречащим уставам олимпийского движения.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимают участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки Национальной хоккейной лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Россиян предостерегли от чрезмерного накопления отпусков

    Российская саночница рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

    В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

    Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

    Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

    США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

    Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok