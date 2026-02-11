«Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

Министр спорта России Дегтярев назвал редким негодяем главу IIHF Тардифа

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны (ОКР) Михаил Дегтярев назвал негодяем главу Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Таким образом он прокомментировал ситуацию с возвращением российских хоккейных сборных на мировые турниры.

Дегтярев назвал IIHF самой сложной федерацией. «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция», — добавил министр спорта.

По его словам, Тардиф сознательно не выносит на голосование вопрос о восстановлении российских команд. Однако Дегтярев уверен, что сборная России вернется на мировые турниры через год. «По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах», — пообещал министр.

Дегтярев рассказал, что в настоящее время выстраивается стратегия, включающая в себя судебные разбирательства и активное давление на IIHF с целью добиться справедливого решения.

Фото: David W Cerny / Reuters

IIHF продлила отстранение российских хоккеистов

22 января Тардиф высказался о продлении отстранения российских хоккеистов. По его словам, сборная России вернется, когда конфликт будет завершен.

«Сборная России вернется, когда конфликт будет завершен, а многие вещи решены. Когда придет время, мы вернем россиян. Мы все еще поддерживаем контакт», — заявил Тардиф. Он добавил, что все будут счастливы, когда команды России и Белоруссии вернутся на международную арену.

Люк Тардиф. Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тем не менее решение IIHF вызвало критику со стороны спортсменов и организаций. Так, почетный президент IIHF Рене Фазель заявил, что «играть без России — все равно что есть суп без соли». «Я очень сожалею, что россияне не могут принять участие в Олимпийских играх-2026 по политическим причинам. Если не играют представители шести лучших стран, это все равно что есть суп без соли, чего-то не хватает», — заявил он.

Фазель назвал решение отстранить сборную России от участия в турнирах политизированным и противоречащим уставам олимпийского движения.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимают участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки Национальной хоккейной лиги.