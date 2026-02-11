Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

01:15, 11 февраля 2026Ценности

Рита Ора в крошечном бюстгальтере от бикини попала в объектив папарацци

Папарацци запечатлели певицу Риту Ору в откровенном бикини на отдыхе в Австралии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном виде попала в объектив папарацци. Фото публикует Daily Mail.

35-летнюю поп-исполнительницу и ее 50-летнего супруга, новозеландского актера и кинорежиссера Тайку Вайтити, заметили во время отдыха в Австралии. Знаменитостей запечатлели, когда они направлялись на пляж.

Так, артистка предстала перед камерами в ультракоротких шортах и крошечном бюстгальтере от бикини, чашки которого были оформлены металлическими заклепками. Кроме того, она повязала на голову черную бандану и надела солнцезащитные очки. Ее муж, в свою очередь, был одет в оранжевые шорты и белую футболку с яркими надписями.

Ранее Рита Ора рассказала, что до 30 лет не принимала свою внешность из-за навязанных стандартов красоты, и считала себя уродливой. Певица призналась, что стремилась соответствовать строгим параметрам индустрии, однако ее фигура не соответствовала тренду на болезненную худобу, которую требовали продюсеры и критики.

