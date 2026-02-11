Россия начала поставлять пиво в экзотическую страну

«Агроэкспорт»: Россия в 2025 году впервые отправила пиво в Северную Корею

В прошлом году российские экспортеры впервые отправили пиво в Северную Корею. О расширении географии поставок отечественного хмельного напитка за счет экзотической страны сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период экспорт пива в этом направлении достиг около 30 тонн в физическом и 20 тысяч долларов в денежном выражении, отметили аналитики.

Помимо пива, покупатели из Северной Кореи также начали интересоваться рапсовым маслом и табачной продукцией из России. Экспорт первой категории за 12 месяцев составил свыше 310 тонн на сумму в 340 тысяч долларов, а второй — более 110 тонн на сумму более 700 тысяч долларов. До 2025 года Россия не отправляла вышеуказанные виды продукции в КНДР.

Компании из Северной Кореи в последнее время стали присматриваться к российскому рынку. Намерение выйти на него, в частности, изъявила Naegohyang. В конце 2024 года компания, специализирующаяся в том числе на выпуске алкоголя (кроме пива), подала заявку на регистрацию в России собственного товарного знака. В конце августа 2025 года сообщалось, что в российских регионах стали продавать произведенное в КНДР пиво Tumangang 11.