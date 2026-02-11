Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:28, 11 февраля 2026Экономика

Россия начала поставлять пиво в экзотическую страну

«Агроэкспорт»: Россия в 2025 году впервые отправила пиво в Северную Корею
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В прошлом году российские экспортеры впервые отправили пиво в Северную Корею. О расширении географии поставок отечественного хмельного напитка за счет экзотической страны сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период экспорт пива в этом направлении достиг около 30 тонн в физическом и 20 тысяч долларов в денежном выражении, отметили аналитики.

Помимо пива, покупатели из Северной Кореи также начали интересоваться рапсовым маслом и табачной продукцией из России. Экспорт первой категории за 12 месяцев составил свыше 310 тонн на сумму в 340 тысяч долларов, а второй — более 110 тонн на сумму более 700 тысяч долларов. До 2025 года Россия не отправляла вышеуказанные виды продукции в КНДР.

Компании из Северной Кореи в последнее время стали присматриваться к российскому рынку. Намерение выйти на него, в частности, изъявила Naegohyang. В конце 2024 года компания, специализирующаяся в том числе на выпуске алкоголя (кроме пива), подала заявку на регистрацию в России собственного товарного знака. В конце августа 2025 года сообщалось, что в российских регионах стали продавать произведенное в КНДР пиво Tumangang 11.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Россиян предостерегли от чрезмерного накопления отпусков

    Российская саночница рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

    В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

    Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

    Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

    США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

    Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok