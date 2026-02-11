Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Россия
15:40, 11 февраля 2026Россия

Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

Россияне будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ближайшие длинные выходные продлятся три дня. Россияне будут отдыхать с субботы по понедельник, с 21 по 23 февраля. Об этом сообщила RT доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

День защитника Отечества в текущем году выпадает на понедельник. Так как 23 февраля имеет статус нерабочего праздничного дня, согласно статье 112 Трудового кодекса (ТК) России, он будет выходным, отметила эксперт. Таким образом россияне, трудящиеся на стандартной пятидневной неделе, будут работать четыре дня: со вторника по пятницу, с 24 по 27 февраля. При этом пятница, 20 февраля, станет полноценным рабочим днем, без сокращений.

«Тем, кто работает по сменному или индивидуальному графику, стоит ориентироваться на свой табель, но оплата праздничного 23 февраля в любом случае регулируется статьей 153 ТК России о повышенной компенсации за работу в нерабочие праздничные дни», — сказала Свечникова.

Ранее стало известно, что россиян до конца года ждут три нерабочих понедельника и две пятницы. Помимо 23 февраля, выходным первый рабочий день недели станет еще дважды: в связи с празднованием Международного женского дня и Дня Победы. Речь идет о 9 марта и 11 мая.

Нерабочие пятницы будут 1 мая в честь Дня Труда и 12 июня на День России. А среда будет выходным на День народного единства 4 ноября.

