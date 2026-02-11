Россиянам объяснили опасность обращения к магам и экстрасенсам

Священник Береговой заявил, что обращавшеся к магам заплатят с процентами

Россияне, которые обращаются к магам и экстрасенсам, заплатят с процентами. Об опасности таких услуг рассказал священник Владислав Береговой, его слова приводит RT.

По его словам, немалое количество людей пытаются достичь каких-то земных целей с помощью магии. Однако потом то, что человек получит, забирается у него с лихвой, подчеркнул он.

«В том числе забирается психическое здоровье, жизнь и благополучие родных. Это абсолютное зло. Душа и земная жизнь — это цена за обращение к дьяволу через экстрасенсов, бабок и прочих гадалок», — добавил священнослужитель.

Береговой также объяснил, что подобные поступки можно исправить с помощью покаяния.

Ранее управляющий Скопинской епархией Питирим (Творогов) заявил, что россиянки, которые делают аборты, а также гадалки, тарологи и экстрасенсы виноваты в продолжении специальной военной операции.