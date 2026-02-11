Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
02:13, 11 февраля 2026Наука и техника

Россиянам рассказали о безопасном для здоровья количестве блинов

Нутрициолог Галеева: Без вреда для здоровья в день можно съесть до трех блинов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В преддверии Масленицы россиянам напомнили, что злоупотреблять блинами не следует: в день без вреда для здоровья можно съесть два-три блина. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Галеева в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснила, что в блинах очень много калорий. «Для безопасного приема для желудочно-кишечного тракта можно съесть 2-3 штуки и в первой половине дня», — сказала Галеева. При этом она подчеркнула, что для людей с хроническими заболеваниями норма может быть иной — требуется индивидуальный подход.

Так, людям с сахарным диабетом или заболеваниями ЖКТ в период обострения от употребления блинов лучше и вовсе воздержаться.

Ранее стало известно, что сжигание чучела на Масленицу может привести к штрафу и аресту.

