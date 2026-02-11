Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
03:16, 11 февраля 2026Экономика

Россиянам рассказали о праве не платить за некоторые услуги ЖКХ

Коновалов: Можно не оплачивать добавленные без согласия собственника услуги ЖКХ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Оплату некоторых жилищно-коммунальных услуг можно избежать. Речь идет о тех услугах, которые были добавлены в квитанцию без согласия собственника, пояснил юрист Дмитрий Коновалов, его цитирует РИА Новости.

«Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда. Обязанность по оплате дополнительных жилищных услуг возникает только на основании решения собрания собственников жилых помещений», — рассказал эксперт. Однако в том случае, если решение о предоставлении соответствующих услуг было принято на собрании и было достигнуто необходимое количество согласных, то платить за них все равно придется.

При этом, если при проведении собрания были нарушены процедурные нормы, то не участвовавший в собрании собственник имеет право обратиться в суд, чтобы обжаловать принятое решение.

Ранее россияне пожаловались на выросшие вдвое после индексации счета за ЖКУ.

