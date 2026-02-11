Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:16, 11 февраля 2026Экономика

Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

Ortiga Development: Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Cтанислав Трифонов / «Лента.ру»

Более 30 процентов россиян боятся покупать квартиры в новостройках. В страхе перед этим типом жилья признались участники исследования девелоперской компании Ortiga Development, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Главным страхом большинства опрошенных (38 процентов) оказались большие платежи по ипотеке. Еще 28,5 процента беспокоятся, что кредит придется платить очень долго.

«Однако нужно понимать, что даже при выдаче ипотеки на длительный срок — 20-30 лет — большинство заемщиков выплачивают ее гораздо быстрее, и срок этот составляет около 6-7 лет. Как раз благодаря оформлению ипотеки на максимальный срок размер ежемесячных платежей можно сделать ниже и комфортнее, при этом в случае роста доходов можно погашать ипотеку досрочно», — пояснил директор департамента продаж Ortiga Development Константин Самеди.

Третьим по популярности страхом россиян стала боязнь столкнуться с шумными и проблемными соседями — это указали 27,6 процента респондентов.

Снизить тревожность, по мнению россиян, могли бы аккредитация новостройки крупным банком (41,5 процента), экспертность и узнаваемость бренда застройщика (30,5 процента). Еще 16 процентов опрошенных успокоило бы наличие у застройщика уже сданных корпусов в рассматриваемых комплексах, а 12 процентов — введенные в эксплуатацию проекты в портфеле девелопера.

Ранее эксперты заявили, что в 2026 году россиянам выгоднее покупать квартиру, чем снимать.

