Россия
12:18, 11 февраля 2026Россия

Российская семья заживо сгорела в доме

В Смоленской области родители и девятилетний сын заживо сгорели в частном доме
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В городе Демидове Смоленской области родители 34 и 35 лет и их девятилетний сын заживо сгорели при пожаре в частном деревянном доме. О трагедии с российской семьей сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил устройства и эксплуатации печи, установленной в жилище.

Сотрудники смоленской прокуратуры пояснили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

До этого стало известно, что трое детей и двое взрослых сгорели заживо в Якутии. Тогда пламя охватило частный дом в селе Нюрбачан Нюрбинского района.

Еще раньше четыре человека не выжили во время пожара в доме в подмосковной Балашихе.

