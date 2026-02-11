Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Российские туристы рассказали о нехватке топлива для самолетов из Кубы

Российские туристы, вернувшиеся с Кубы, рассказали РЕН ТВ о нехватке топлива для самолетов.

«Я жила там с детьми, и последние недели мы уже молились и ждали наш самолет. А в последний день мы узнаем, что наш самолет, возможно, не полетит, потому что нет топлива», — заявила собеседница издания.

Другой турист добавил, что его рейс задержали в общей сложности на 12 часов, а еду предложили только один раз.

Ранее сообщаллсь, что туристам придется добираться до Кубы на самолете 18 часов с пересадкой из-за дефицита авиатоплива. Увеличение длительности полета вызвано необходимостью делать стыковку в венесуэльском аэропорту на острове Маргарита. Кроме того, путешественников предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

