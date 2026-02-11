Народный фронт: Российским бойцам передали плавающие носилки «Ковчег»

Вооруженным силам России передали плавающие носилки «Ковчег» для эвакуации раненых через водные преграды. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта, передает ТАСС.

Представитель волонтерского сообщества Desperta Ferro! с позывным Ипат отметил, что раньше ситуация в зоне боевых действий позволяла наводить понтонные мосты и организовывать переправы. В современных условиях дроны не дают возможности открыто сконцентрировать даже несколько человек.

«Мы сейчас на переднем крае этих изменений. "Ковчег" — это единственные в мире плавающие носилки. Вообще это модульные носилки, которые позволяют организовать комфортную эвакуацию для бойцов как на суше, так и на воде», — сказал Ипат.

Представитель сообщества отметил, что в зону СВО передали большое количество «Ковчегов». Изделия пользуются популярностью на херсонском направлении, где бойцы часто сталкиваются с водными преградами.

В декабре командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» Алексей Верещагин рассказал, что эвакуацию раненых в 50 процентах случаев обеспечивают роботизированные платформы.