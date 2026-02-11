Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:42, 11 февраля 2026Наука и техника

Российским бойцам передали плавающие носилки

Народный фронт: Российским бойцам передали плавающие носилки «Ковчег»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженным силам России передали плавающие носилки «Ковчег» для эвакуации раненых через водные преграды. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта, передает ТАСС.

Представитель волонтерского сообщества Desperta Ferro! с позывным Ипат отметил, что раньше ситуация в зоне боевых действий позволяла наводить понтонные мосты и организовывать переправы. В современных условиях дроны не дают возможности открыто сконцентрировать даже несколько человек.

«Мы сейчас на переднем крае этих изменений. "Ковчег" — это единственные в мире плавающие носилки. Вообще это модульные носилки, которые позволяют организовать комфортную эвакуацию для бойцов как на суше, так и на воде», — сказал Ипат.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

Представитель сообщества отметил, что в зону СВО передали большое количество «Ковчегов». Изделия пользуются популярностью на херсонском направлении, где бойцы часто сталкиваются с водными преградами.

В декабре командир разведывательно-штурмовой бригады «Невский» Алексей Верещагин рассказал, что эвакуацию раненых в 50 процентах случаев обеспечивают роботизированные платформы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

    Алиев рассказал об агрессивной кибератаке на Азербайджан из «известного источника»

    Ушедший из России автогигант объявил глобальную отзывную кампанию

    Известный стилист назвал россиянам любимое цветовое сочетание в одежде

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Российским бойцам передали плавающие носилки

    Раскрыта судьба бросившего неизлечимо больную дочь россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok