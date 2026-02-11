Российский «РУС-ПЭ» получил разведывательную версию

Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

14:41, 11 февраля 2026

Российский барражирующий боеприпас «РУС-ПЭ» получил разведывательную версию
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Новый комплекс с барражирующими боеприпасами «РУС-ПЭ» получил три версии. На разновидности аппарата обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

В ходе презентации комплекса «РУС-ПЭ» на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии представили три модификации. «РУС-ПЭ-Б» получил осколочно-фугасную боевую часть, а «РУС-ПЭ-К» несет кумулятивную ударную нагрузку.

Также существует разведывательная версия «РУС-ПЭ-Р», которая лишена боевой части. Российский аппарат оснастили более совершенной оптико-электронной системой. Можно допустить, что эта вариация беспилотника будет обнаруживать цели для ударных дронов.

Взлетная масса «РУС-ПЭ» составляет 18 килограммов, а масса полезной нагрузки — три килограмма. Максимальная дальность аппарата — 40 километров. В момент пикирования на цель дрон развивает скорость до 180 километров в час. «РУС-ПЭ» запускают из компактного транспортно-пускового контейнера.

Ранее в феврале официальный представитель концерна «Калашников» сообщил, что комплекс «РУС-ПЭ» успешно прошел испытания в зоне проведения специальной военной операции.

